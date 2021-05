Libertadores: Atlético-MG vence e garante classificação para oitavas

O Atlético-MG garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores após derrotar o América de Cali (Colômbia) por 3 a 1, nesta quinta-feira (13) no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla.

🐓👏🏾 Classificado! O @Atletico conseguiu sua terceira vitória no Grupo H e assegurou vaga nas oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/smPW4jpkOr — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 14, 2021

Com a vitória, o Galo chegou a 10 pontos, e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado La Guaira (Venezuela), que ficou com apenas 3 pontos após ser derrotado na última quarta-feira (12) pelo Cerro Porteño (Paraguai)

Protestos fora do estádio

A classificação do Galo foi obtida em uma partida realizada em clima tenso. Na parte de fora do estádio manifestantes entraram em confronto com forças de segurança, e bombas de gás lacrimogênio foram lançadas. Os efeitos das bombas foram sentidos pelos jogadores, o que obrigou a partida a ser interrompida em vários momentos.

Vitória de virada

Com a bola rolando, o Atlético-MG começou melhor, e contou com o bom momento de Hulk para começar a construir sua vitória. Aos 20 minutos o camisa 7 marcou de cabeça após Nacho Fernández cruzar com perfeição. Este foi o quinto gol do atacante na atual edição da Libertadores.

Três minutos depois o time da casa igualou o marcador. Após rápido contra-ataque, o atacante Santiago Moreno bateu para vencer o goleiro Everson.

Mas o Galo era superior, e na etapa final conseguiu garantir a vitória. Aos 8 minutos Guilherme Arana recebeu de Savarino e bateu no ângulo para fazer o gol da virada. O triunfo foi sacramentado já nos acréscimos da partida, quando o chileno Eduardo Vargas recebeu de Diego Tardelli, se livrou do goleiro com um chapéu e tocou livre para o gol.

Próximos compromissos

O Atlético-MG volta a entrar em campo no próximo domingo (16), quando mede forças com o América-MG na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Pela competição continental, o Galo pega o Cerro Porteño na quarta-feira (19).