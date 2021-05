Liga das Nações: Brasil estreia com vitória no torneio masculino

Nesta sexta-feira (28), a seleção brasileira masculina de vôlei estreou com vitória na Liga das Nações 2021. Dirigido pelo técnico interino, Carlos Schwanke, o time bateu a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 31/29, 26/24 e 25/16. A competição serve como preparação final para os Jogos de Tóquio e é realizada em um sistema de bolha sanitária na cidade de Rimini, na Itália.

O maior pontuador foi o ponteiro Lucarelli com 14 acertos. “A estreia sempre tem uma certa tensão. Nos dois primeiros sets, a gente até jogou bem, mas desperdiçamos algumas oportunidades, algo que é natural em razão do entrosamento que ainda precisa ser ajustado. No terceiro set, conseguimos produzir melhor e saímos com a vitória. Vencer no primeiro jogo foi muito importante para tirar aquele peso, e agora vamos descansar e nos preparar para enfrentar o time dos Estados Unidos”, disse Lucarelli aos assessores da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O técnico Carlos Schwanke, que dirige o time enquanto Renan se recupera de uma internação por covid-19, avaliou o desempenho da seleção brasileira. "Foi um jogo difícil pelo peso da estreia e por ser um clássico sul-americano. Soubemos sair dos momentos difíceis, quando eles estavam com o set point, e agora é pensar em crescer sempre. Estamos aqui para buscar a evolução necessária do time como um todo. A doação e a ajuda de todos foi algo essencial nesta primeira vitória", disse Schwanke.

O Brasil ainda terá pela frente os Estados Unidos, às 16h deste sábado (29), e o Canadá, às 13h de domingo (30).