Liga dos Campeões: Pochettino não confirma escalação de Mbappé

Um dia antes do jogo decisivo contra o Manchester City (Inglaterra) que definirá o primeiro finalista da atual edição da Liga dos Campeões, o técnico do PSG (França), o argentino Mauricio Pochettino, afirmou, nesta segunda-feira (3), que só definirá a escalação do atacante francês Kylian Mbappé alguns minutos antes de a bola rolar.

Após a derrota por 2 a 1 na última semana no jogo de ida realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, a possível ausência de Mbappé, com uma lesão na panturrilha direita, é uma dor de cabeça que o treinador argentino tem que administrar.

Isso porque o francês é o artilheiro do PSG na temporada, com 25 gols no Campeonato Francês e oito na Liga dos Campeões. O atacante ficou de fora da vitória por 2 a 1 sobre o Lens, no último sábado (1), pelo campeonato nacional da França.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Mbappé mancando em sua chegada a Manchester para a partida contra a equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola.

“Precisamos avaliar Kylian. Hoje ele começa uma sessão de treinamento individual e verá se estará com a equipe", declarou Pochettino em entrevista coletiva. “Ainda falta um dia, não decidimos e veremos amanhã”, afirmou.

🎙️💬 Mauricio Pochettino : "@KMbappe va s'entraîner individuellement aujourd'hui, on verra ensuite s'il est capable de débuter demain." #PSGlive pic.twitter.com/gJeg8pnmft — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 3, 2021

Após a derrota da última semana, o PSG sabe que deve marcar pelo menos dois gols se quiser ter alguma chance de chegar à sua segunda final consecutiva de Liga dos Campeões.

Pochettino disse que não vai alterar o esquema do PSG (com ou sem Mbappé), mas enfatizou a importância de que sua equipe aproveite as oportunidades de contra-ataque: “Amanhã devemos estar prontos para sofrer e depois ser precisos e agressivos quando tivermos chances”.

“Eles têm uma vantagem e temos de arriscar, ter coragem, planejar o jogo sabendo que o City é um time que consegue jogar de diferentes maneiras”, concluiu o argentino.

* Com informações da agência de notícias Reuters.