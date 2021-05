Maratona de Nova York volta a acontecer em novembro

Um número limitado de 33 mil corredores voltará, em novembro, à linha de partida para a largada da 50ª Maratona de Nova York, após o cancelamento da edição do ano passado por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

It’s official! Together with city and state government officials, we’re excited to announce that, on November 7, 2021, 33,000 people will run the #TCSNYCMarathon! pic.twitter.com/i7fxLfoYn8