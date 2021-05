Moto E: Eric Granado estreia na temporada 2021 com pole em Jerez

O brasileiro Eric Granado garantiu a pole position para o Grande Prêmio da Espanha, etapa de abertura da temporada 2021 da Moto E, categoria de motos elétricas do Mundial de Motovelocidade, em Jerez de la Frontera. Neste sábado (1º), ele cravou 1min47s778 como volta mais rápida do dia no circuito de 4,424 quilômetros de extensão. A prova será neste domingo (2), às 5h05 (horário de Brasília).

"Eu entrei na pista no final do treino. Fui acompanhando os tempos dos demais pilotos e acho que tudo se encaixou bem na minha volta. Eu estava focado e a moto correspondeu bem aos meus comandos em todos os trechos. Largar entre os primeiros na Moto E é importante, pois as corridas são curtas e por isso estar na frente já é uma condição importante. Agora o nosso foco será a corrida, que é outra dinâmica em relação ao treino classificatório", disse Granado, em nota à imprensa.

Granado, que estreia pela equipe One Energy Racing, fez um tempo 0s234 mais veloz que o alemão Lukas Tulovic (Tech 3 E-Racing), que largará na segunda posição. O espanhol Jordi Torres (Pons Racing 40), atual campeão, atingiu a sexta marca entre os 18 motociclistas da temporada. Vice em 2020 e vencedor do Mundial de Moto E um ano antes, o italiano Matteo Ferrari (Indonesian E-Racing Gresini) teve uma queda na volta rápida, não registrou tempo e sairá na última posição.

#MotoE is back in business! 🔋



With E-Pole in the books, we now look ahead to tomorrow morning's season opener! 🙌#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/SonLLvzy6M — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2021

Único representante do Brasil no Mundial de Motovelocidade, o paulista de 24 anos tem se dado bem na pista de Jerez. Além de fazer os melhores tempos nos dois treinos oficiais de sexta-feira (30), foi lá que ele venceu a corrida de abertura da temporada anterior da Moto E. Na ocasião, também cravou a pole position e marcou a volta mais rápida (1min47s584) da pista.

"É um traçado ao qual eu me adapto muito bem. É também a pista mais conhecida pelas equipes da categoria, pois realizamos nossos testes lá. Tem muita gente boa no grid, desde alguns pilotos experientes e outros novatos de muita qualidade", comentou Granado, que disputa uma temporada da Moto E pela terceira vez, com um sétimo lugar geral em 2020 e um terceiro em 2019.

Após Jerez, a Moto E segue para o Grande Prêmio da França, em Le Mans, no próximo dia 16. Em junho, são duas provas: o Grande Prêmio da Catalunha, em Barcelona, no dia 6; e o Grande Prêmio dos Países Baixos, em Assen. No dia 15 de agosto, os pilotos competem no Grande Prêmio da Áustria, em Spielberg. A temporada chega ao fim com a rodada dupla do Grande Prêmio de San Marino, entre 18 e 19 de setembro.