Olimpíada: equipe mista do Brasil é prata no Mundial de Revezamentos

O Brasil conquistou neste domingo (2) a medalha de prata na prova do revezamento 4x400 metros misto do Campeonato Mundial de Revezamentos, realizado no estádio da Silésia, na cidade de Chorzow (Polônia). Esta prova estreará no programa olímpico nos Jogos de Tóquio. O time brasileiro já estava qualificado para a Olimpíada, pois foi finalista no Mundial de Doha (2019).

Neste domingo, a equipe formada por Anderson Henriques, Tiffani Marinho, Geisa Coutinho e Alison Santos completou a prova em 3min17s54, atrás da primeira colocada Itália (3min16s60) e à frente da República Dominicana, que ficou com o bronze com o tempo de 3min17s58.

“Tínhamos o objetivo de brigar pela medalha. Conseguimos a prata, o que é um grande reconhecimento pelo trabalho de toda a equipe. Já estávamos garantidos em Tóquio e agora já temos vaga assegurada para o Campeonato Mundial do Oregon [2022]. Todos estão muito felizes e que bom dar um resultado para os atletas dos 400 metros”, declarou o treinador Evandro Lazari à Confederação Brasileira de Atletismo.

Desclassificação no 4x100 masculino

O Brasil também disputou neste domingo a final do revezamento 4x100 metros masculino, defendendo o título conquistado em 2019. Porém, a equipe brasileira, formada por Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi, Derick e Paulo André Camilo de Oliveira foi desclassificada após completar a prova em segundo lugar. A eliminação veio porque Derick Souza pisou na linha da raia.

Outra desclassificação brasileira aconteceu no último sábado, quando a equipe do 4x100 metros feminino foi desqualificado após vencer a primeira série semifinal porque a atleta Ana Carolina de Azevedo teve um desequilíbrio e também pisou na linha da raia.