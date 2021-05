Recém-campeão estadual, Joinville recebe Juventude, estreante na LNF

Embalado pelo título da Recopa Santa Catarina conquistado na última terça-feira (18), o Joinville Esporte Clube (JEC) será o primeiro adversário do Juventude, de Dourados (MS), na história da Liga Nacional de Futsal (LNF). O duelo entre catarinenses e sul-mato-grossenses ocorre neste domingo (23), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC), com transmissão ao vivo da TV Brasil a partir das 11h (horário de Brasília).

O JEC é o segundo colocado do Grupo B, com seis pontos. Após vitórias nas duas primeiras rodadas (4 a 2 sobre a Assoeva-RS e 7 a 1 contra o Marreco-PR, ambas em casa), o Tricolor foi derrotado no último dia 8, por 5 a 1 pelo Carlos Barbosa-RS, líder da chave. Embora estreie hoje na competição, o Juventude já esteve em quadra duas vezes na temporada, pela Copa Brasil de Futsal. A franquia sofreu dois revezes para o Umuarama-PR (4 a 1 em Dourados, 8 a 2 fora de casa) e foi eliminada da competição.

Campeão da LNF em 2017, o Joinville tem o melhor ataque da edição, com 13 gols em três jogos. O pivô Genaro, com três gols, é o artilheiro da equipe na competição. Na partida que deu ao Tricolor o título da Recopa Santa Catarina, na terça, contra o Joaçaba, ele balançou as redes duas vezes: uma no tempo normal, na vitória do JEC por 3 a 0, e outra na prorrogação, fazendo o gol que garantiu a conquista.

Após ter a estreia postergada na LNF devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Juventude terá uma sequência de três partidas em uma semana. Depois de encarar o Joinville, os douradenses vão a Francisco Beltrão (PR) enfrentar o Marreco na terça-feira (25), às 18h. No outro sábado (29), às 19h, a equipe sul-mato-grossense faz o primeiro jogo em casa, diante do Atlântico-RS. O experiente Simi, campeão mundial pela seleção brasileira em 2012, é o principal nome do elenco. O pivô ainda se recupera de lesão e é dúvida para o compromisso no Cau Hansen.

Outros dois jogos movimentam a LNF neste domingo, todos pelo Grupo B. Às 13h, o Atlântico recebe o Blumenau-SC no Caldeirão do Galo, em Erechim (RS). Às 16h, a Assoeva encara o Cascavel-PR no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS).

Na primeira fase da LNF, os times jogam entre si, em turno e returno, dentro dos grupos. Os cinco primeiros avançam às oitavas de final. O sexto colocado só avança se pontuar mais que as equipes que ocuparem o mesmo posto nas demais chaves.