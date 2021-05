Renato Kayzer garante vitória do Athletico-PR na Sul-Americana

O Athletico-PR derrotou o Melgar (Peru) por 1 a 0, nesta quarta-feira (19) na Arena da Baixada, e ficou muito próximo da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

🤩🌪️ Deu Furacão no confronto direto pela liderança!



🔝 Na Arena da Baixada, o @AthleticoPR venceu o @MelgarOficial por 1-0 com gol de Renato Kayzer e assumiu a ponta do Grupo D!



👀 A equipe fica a um empate da classificação às oitavas de final. #GrandeConquista pic.twitter.com/w8bJBBZsMA — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 20, 2021

Com este triunfo, o Furacão ficou na primeira posição do Grupo D da competição continental, com 12 pontos, com vantagem de três pontos sobre o vice-líder Melgar.

O gol da vitória saiu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Khellven avançou em velocidade e cruzou para Renato Kayzer, que mandou de cabeça.

O último compromisso do Athletico-PR na fase de grupos da Sul-Americana será contra o Aucas (Equador), na próxima quinta-feira (19).