Roma terá Mourinho como técnico a partir da próxima temporada

A Roma anunciou nesta terça-feira que José Mourinho, ex-treinador do Tottenham Hotspur, será seu próximo técnico a partir da temporada 2021-22 com um contrato de três anos.

A decisão veio depois de o clube italiano comunicar que Paulo Fonseca deixará o cargo no final da campanha atual.

"Estamos empolgados e encantados de dar as boas-vindas da família da AS Roma a José Mourinho", disseram o presidente do clube, Dan Friedkin, e o vice-presidente, Ryan Friedkin.

"Um grande campeão que conquistou troféus em todos os níveis, José proporcionará uma liderança e uma experiência tremendas ao nosso projeto ambicioso."

Mourinho, que já treinou Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United, foi demitido pelo Tottenham em abril depois de 17 meses no comando do time londrino.

"Depois de reuniões com os proprietários e Tiago Pinto, entendi imediatamente o alcance total de suas ambições para a AS Roma", disse Mourinho.

"É a mesma ambição e determinação que sempre me motivaram, e juntos queremos construir um projeto vencedor ao longo dos próximos anos", afirmou.

"A paixão incrível dos torcedores da Roma me convenceu a aceitar o trabalho, e mal posso esperar para começar a próxima temporada."