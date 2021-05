Sampaio Corrêa bate Moto Club e leva Campeonato Maranhense

O Sampaio Corrêa conquista o bicampeonato maranhense em 2021. O título veio após vitória neste domingo (23) contra o Moto Club por 3 a 1 no Castelão, em São Luís. A Bolívia Querida já entrou em campo com vantagem adquirida no duelo de ida da final, quando os tricolores venceram os rubro-negros por 1 a 0. No ano passado, o Sampaio também superou o rival e colocou a faixa no peito.

Com esta vitória, o Sampaio Corrêa se consolida ainda mais como o maior vencedor do estado do Maranhão, somando 35 taças no total na história da competição. Já o Papão do Norte gritou campeão em 26 oportunidades.

O MARANHÃO É DO TUBARÃO! O @sampaiocorrea vence novamente o Moto Club e conquista o bicampeonato maranhense! Parabéns, Bolívia Querida!! 🔴🟡🟢🏆 pic.twitter.com/ufUJfgbVv2 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) May 23, 2021

Levando em consideração apenas decisões envolvendo os clubes que compõem o Superclássico, a Bolívia Querida conseguiu igualar a disputa. Ao todo, o Campeonato Maranhense foi decidido 28 vezes pelas duas equipes, com 14 conquistas para cada lado.

Quem precisava correr atrás da vitória era o Bicho Papão, mas foi o Sampaio Corrêa que abriu o placar logo aos 14 minutos de jogo em chute de Ferreira, indefensável para o goleiro Joanderson. Na sequência, aos 30, foi a vez de Ciel ampliar em cobrança de pênalti.

No segundo tempo, os comandados pelo técnico Daniel Neri ampliaram aos 15 em contra-ataque iniciado por Jajá e finalizado por Pimentinha, que fez o terceiro do confronto. Em seguida, aos 28, os rubro-negros descontaram em cabeçada de Wanderson. No finalzinho do jogo, Dudu, do Sampaio Corrêa, e Guilherme, do Moto Club, foram expulsos após se desentenderem. Final de jogo: Moto Club 1, Sampaio Corrêa 3.