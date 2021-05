Técnico do United pede que torcedores evitem protestos violentos

O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pediu aos torcedores que evitem mais protestos violentos antes do jogo remarcado do Campeonato Inglês contra o Liverpool, em casa, na quinta-feira (13).

A partida, agendada originalmente para 2 de maio, foi adiada depois que torcedores do United que protestavam contra os proprietários norte-americanos do clube, a família Glazer, invadiram o estádio e entraram no gramado.

Os manifestantes também se chocaram com a polícia do lado de fora, e seis policiais ficaram feridos durante os protestos.

A mídia britânica noticiou que novas manifestações estão planejadas antes do jogo de quinta-feira. A segurança também foi reforçada ao redor de Old Trafford antes do jogo contra o Leicester City nesta terça-feira (11).

"Medidas de segurança estão sendo estudadas, e espero que possamos limitar os protestos, se houver protestos, limitá-los a vozes altas e nada violento", disse Solskjaer.

"Queremos ouvir, os jogadores querem disputar o jogo, estamos enfrentando o Liverpool, e é claro que queremos derrotar o Liverpool e queremos derrotar o Leicester, então faremos tudo que pudermos para nossos torcedores comemorarem o que estamos fazendo no campo".

O United está em segundo com 70 pontos depois de 34 jogos, 10 pontos atrás do Manchester City, que jogou uma partida a mais.