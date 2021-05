Cavani permanece no Manchester United com contrato de um ano

Edinson Cavani, atacante uruguaio do Manchester United, assinou uma renovação de contrato de um ano com o clube de Old Trafford após uma sequência de boas atuações nas últimas partidas, informou o time inglês nesta segunda-feira (10).

Àquela altura sem contrato, Cavani se juntou ao United em outubro com um acordo de um ano e uma opção de mais 12 meses, nas ficou em dúvida em relação ao futuro depois que uma estreia difícil na esteira de um passo em falso nas redes sociais que resultou em uma punição de três jogos.

Em março, o pai do ex-atacante do Paris St Germain disse que ele não estava à vontade na Inglaterra e que queria voltar à América do Sul, tendo conversado com o presidente do Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, sobre um contrato com o clube.

Mas Cavani superou seus problemas iniciais e elevou sua marca de gols para 15 em 35 jogos em todas as competições até agora, sendo oito gols em sete partidas – inclusive um na vitória de 3 x 1 sobre o Aston Villa na liga inglesa no domingo.

"Ao longo da temporada, desenvolvi uma grande afeição pelo clube e tudo que ele representa", disse Cavani em um comunicado.

"Sinto uma ligação profunda com meus colegas de time e a equipe que trabalha nos bastidores aqui. Eles me dão uma motivação extra todos os dias, e sei que, juntos, podemos conquistar coisas especiais."

"Logo no momento em que cheguei, senti a confiança do técnico. Como jogador, esta fé dá a você a oportunidade perfeita de jogar seu melhor futebol, e quero agradecê-lo por isso", afirmou ao referir-se ao treinador do United Ole Gunnar Solskajer.