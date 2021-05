Villarreal vence Manchester United e conquista Liga Europa

O goleiro argentino Gerónimo Rulli cobrou o pênalti decisivo e defendeu a cobrança do também goleiro David de Gea, nesta quarta-feira (26), quando o Villarreal (Espanha) conquistou seu primeiro título europeu, ao derrotar o Manchester United (Inglaterra) por 11 a 10 em uma disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 na final da Liga Europa.

Na primeira final europeia disputada com público desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Villarreal sobreviveu a um segundo tempo difícil para dar ao técnico Unai Emery seu quarto título na competição, um recorde, e deixar o Manchester United sem um troféu desde 2017, ano no qual conquistou este mesmo torneio.

O espanhol Gerard Moreno completou uma cobrança de falta de Dani Parejo e superou De Gea para abrir o placar aos 29 minutos, mas o Manchester United empatou com o uruguaio Edinson Cavani aos 10 do segundo tempo, após jogada de Marcus Rashford.

Após dois tempos de prorrogação sem gols, todos os jogadores de linha marcaram seus pênaltis até que Rulli venceu friamente De Gea e bloqueou o chute do espanhol para provocar euforia nos torcedores do Submarino Amarelo.