Após queda na Copa do Brasil, Cruzeiro anuncia Mozart como técnico

Menos de 24 horas após demitir Felipe Conceição, o Cruzeiro está de técnico novo. Nesta quinta-feira (10), o clube anunciou Mozart Santos como treinador até o fim da edição 2021 da Série B do Campeonato Brasileiro. Junto do profissional, chegam à Raposa o auxiliar Denis Iwamura e o preparador físico Jackson Maciel Schwengber.

A estreia já pode ser neste sábado (12), às 21h (horário de Brasília), contra o Goiás, no Mineirão, pela terceira rodada da competição. Para isso, o nome de Mozart precisa ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

🦊⚽️ Já na Toca da Raposa 2, o técnico Mozart Santos falou sobre sua chegada ao Cruzeiro e mandou um recado à Nação Azul. Confira! pic.twitter.com/8ZBiDGrHos — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 10, 2021

O Cruzeiro vive péssimo momento. Na última quarta-feira (9), o time mineiro foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pela Juazeirense-BA, nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 no tempo normal, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). Além disso, a equipe ocupa a lanterna isolada da Série B, zerada após duas rodadas.

Mozart, de 41 anos, estava sem clube desde que deixou a Chapecoense, em 27 de maio, um dia após o Verdão do Oeste perder o título catarinense para o Avaí. O técnico comandou a Chape em oito partidas, com três vitórias, três empates e duas derrotas. No ano passado, o treinador dirigiu o CSA e quase recolocou o Azulão do Mutange na primeira divisão nacional, encerrando a Série B em quinto lugar.

A Raposa é o sétimo clube de Mozart desde que deixou os gramados. O ex-volante iniciou a carreira de técnico em 2013, no Canoinhas-SC. No mesmo ano, trabalhou no Jaraguá-SC. Entre 2014 e 2015, foi auxiliar do Reggina (Itália) - time onde atuou por cinco anos quando jogador - e chegou a treinar a equipe de forma interina. De 2019 a 2020, comandou o sub-20 e o elenco de aspirantes do Coritiba, antes de ser contratado por CSA, Chapecoense e Cruzeiro.