Assoeva-RS e Juventude-MS duelam por afirmação no Grupo 2 da LNF

O ginásio do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS), recebe neste domingo (13) um duelo entre duas equipes que buscam afirmação na edição 2021 da Liga Nacional de Futsal (LNF). A bola rola para Assoeva-RS e Juventude-MS a partir das 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Os anfitriões somam sete pontos em seis jogos pelo Grupo 2, com dois triunfos, um empate e três derrotas. Na última terça-feira (8), os gaúchos derrotaram o Marreco-PR por 4 a 2, em casa, voltando a vencer após quatro rodadas. O ala Pedrinho, que marcou um dos gols, é o artilheiro da Assoeva na competição, com quatro gols nas cinco partidas em que esteve em quadra. O camisa 16 é um dos reforços contratados pela franquia para a temporada, após defender o Praia Clube-MG em 2020. Outra aposta é o experiente ala Valdin, de 41 anos, campeão mundial pela seleção brasileira em 2011.

Último colocado da chave, com três pontos, o Juventude atuou só três vezes até o momento, com uma vitória (4 a 2 sobre o Joinville-SC, na estreia) e duas derrotas (3 a 4 para o Marreco e 0 a 3 para o Atlântico-RS). A franquia de Dourados (MS) jogou apenas uma vez em casa, no ginásio do Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), devido à situação da pandemia do novo coronavírus (covid-19) na cidade, onde a taxa de ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva (UTIs) está em 96%. A Taça Brasil de Futsal, que será realizada no município entre os dias 20 e 26 deste mês, foi adiada pra 25 a 31 de julho.

Na primeira fase da LNF, os times jogam entre si, em turno e returno, dentro dos grupos. Os cinco primeiros avançam às oitavas de final. O sexto colocado só avança se pontuar mais que as equipes que ocuparem o mesmo posto nas demais chaves. O Juventude disputa a competição pela primeira vez, enquanto a Assoeva participa da Liga Nacional desde 2010, sendo vice-campeã em 2017.