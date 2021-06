Copa do Brasil: Juazeirense-BA e Cruzeiro duelam por vaga nas oitavas

Nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro conquistou apenas uma vitória. Justamente contra a Juazeirense-BA, adversária desta quarta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida do confronto, há uma semana, a Raposa venceu no Mineirão, em Belo Horizonte, por 1 a 0, gol do atacante Bruno José, e tem a vantagem do empate. O Cancão de Fogo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Caso o placar agregado termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

A importância da classificação às oitavas de final vai além da esfora esportiva. O vencedor tem direito a uma premiação de R$ 2,7 milhões oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Até o momento, a Raposa já embolsou R$ 4,2 milhões por ter alcançado a terceira fase, ao eliminar São Raimundo-RR e América-RN. O clube vive uma grave crise financeira, com a dívida global em R$ 897 milhões, de acordo com o balanço financeiro divulgado em abril.

O técnico Felipe Conceição não poderá contar com o zagueiro Joseph e o volante Flávio, que já atuaram na Copa do Brasil pelo América-MG, Na zaga, o substituto deve ser Weverton. No meio, as opções são Matheus Barbosa, caso o treinador utilize uma formação com três volantes, ou o atacante Rafael Sóbis, se a ideia for ter uma equipe mais ofensiva. O goleiro Fábio e o volante Adriano, que cumpriram suspensão na derrota por 4 a 3 para o CRB, no último domingo (6), no Mineirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, retornam à equipe nesta quarta.

"Será um jogo muito difícil, mas temos que entrar concentrados para buscarmos a classificação. O Cruzeiro sempre joga para ganhar, então, temos de ir com total foco na vitória e estarmos atentos no jogo para que isso possa acontecer", afirmou Bruno José, em entrevista coletiva.

O Cancão de Fogo já mostrou que é muito forte em seus domínios. Vamos buscar mais uma classificação jogando em casa, Juazeirense! 🔴🟢⚪ pic.twitter.com/qDOozzrAF7 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) June 9, 2021

A Juazeirense amealhou R$ 2,9 milhões em premiação ao atingir a terceira fase, depois de superar Sport e Volta Redonda nas etapas anteriores. Nos dois confrontos, disputados em jogo único, o Cancão de Fogo fez valer o fator casa. Nos últimos 50 jogos que disputou no Adauto Moraes, o clube só foi derrotado cinco vezes. Os baianos vêm de um empate por 1 a 1 com o Itabaiana-SE no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE), pela primeira rodada do Grupo 4 da Série D. O técnico Carlos Rabelo não tem desfalques para o duelo e pode promover a volta de jogadores que estavam contundidos, como o meia Clebson, o volante Jamerson e o meia Kanu.