Copa do Brasil: Santos vence Cianorte-PR outra vez e avança às oitavas

O Santos é o primeiro clube garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (8), o Peixe derrotou o Cianorte-PR por 1 a 0 na Vila Belmiro, em Santos (SP), no jogo de volta do confronto pela terceira fase da competição. A classificação garante aos cofres do Alvinegro uma premiação de R$ 2,9 milhões, concedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O próximo adversário será conhecido por sorteio.

PASSA O PIX! 🤑



O @SantosFC é o primeiro clube classificado para as minhas #OitavasDeFinal! 🐋



📸 Ivan Storti/Santos FC#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/eSuLQdyNsY — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 8, 2021

A equipe paulista entrou em campo com a vantagem de ter ganhado a partida de ida, há uma semana, no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), por 2 a 0. Apesar da necessidade de vitória ser dos paranaenses, a equipe visitante pouco assustou no primeiro tempo. Com o duelo sob controle e mais de 70% de posse de bola, os santistas saíram na frente aos 25 minutos, graças a um golaço de Marcos Guilherme. O atacante avançou pela esquerda, escapou da marcação, levou para a perna direita e bateu colocado, no ângulo, sem chances para o goleiro Bruno Pianissolla.

O primeiro gol do Marcos Guilherme pelo Peixe foi uma LINDEZA! #SANxCIA



⚽️🦉 pic.twitter.com/y2iCcIPgxv — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 8, 2021

O Cianorte voltou do intervalo tentando pressionar e obrigou o goleiro John a duas boas defesas. A primeira aos quatro minutos, em finalização de Buba, dentro da área. A segunda aos 12, em chute cruzado do também atacante Léo Porto, desta vez pela direita. Daí para frente, o Santos retomou o domínio das ações e só não aumentou porque Bruno Pianissolla travou Marcos Guilherme e o volante Vinícius Baliero, frente a frente com os jogadores alvinegros. Nos acréscimos, John ainda evitou o empate paranaense, em batida colocada de Buba.

Os dois times mudam a chave para as respectivas divisões nacionais do Campeonato Brasileiro. No sábado (12), o Santos recebe o Juventude, às 19h (horário de Brasília) pela terceira rodada da Série A. No domingo (13), o Cianorte mede forças, em casa, com a Inter de Limeira, às 16h, pela segunda rodada do Grupo 7 da Série D.