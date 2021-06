Fórmula 1: Verstappen garante pole position no GP da Estíria

O líder do Mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, da Red Bull, conquistou, neste sábado (26), a pole position do Grande Prêmio da Estíria atuando no país natal da sua escuderia neste sábado, mostrando que será mais uma vez o rival de Lewis Hamilton na briga pelo título.

O heptacampeão mundial Hamilton se classificou em terceiro no circuito de Red Bull Ring na Áustria, mas se juntará a Verstappen na primeira fila do grid porque seu companheiro de equipe de Mercedes Valtteri Bottas, o segundo mais rápido, recebeu uma penalidade de três posições no grid no treino da última sexta-feira (25).

Verstappen tem 12 pontos a mais que Hamilton na tabela de classificação após sete rodadas, com três vitórias para cada piloto, e a corrida deste domingo promete ser mais uma batalha emocionante entre os dois pilotos mais impressionantes da competição.

A pole, com uma volta 0s194 mais rápida que a melhor de Bottas, foi a segunda consecutiva de Verstappen após liderar o grid na França no fim de semana passado, e a terceira dele na temporada. Também foi a primeira da Red Bull no circuito de Spielberg.

“Estou certo de que amanhã será muito apertado, muito difícil”, disse o piloto holandês após registrar o tempo mais rápido de 1min03s841 em sua primeira volta na sessão final. A segunda volta foi mais lenta, mas ainda mais rápida do que qualquer outro piloto.

“Espero que seja tão interessante como na França”, acrescentou Verstappen, que venceu em Le Castellet após ultrapassar Hamilton na penúltima volta como parte de uma estratégia ousada de duas paradas no pitstop.

Hamilton afirmou que fez tudo o que podia, mas sua segunda sessão não foi das melhores e ele cometeu erros na volta final.

“Mesmo assim, ainda estou na primeira fila do grid”, disse o britânico. “Fiz tudo o que podia e amanhã vamos lutar pela vitória”, afirmou.

“Eles geralmente tinham um quarto de segundo sobre nós durante todo o fim de semana. Conseguimos chegar mais perto na qualificação, mas no ajuste de corrida ontem eles estavam 0s25 à nossa frente na maior parte do tempo”, acrescentou sobre a velocidade das Red Bulls.

“Vai ser interessante saber se vamos conseguir ou não. Não acho que tenhamos um ritmo forte para ultrapassá-los, com certeza, mas talvez consigamos acompanhar. Talvez amanhã sejamos surpreendidos, talvez chova”, declarou.

Norris em terceiro

A volta mais curta na sessão final fez com que os pilotos segurassem ímpeto, disputando espaço. Hamilton decidiu resolver o problema com as próprias mãos e ultrapassar vários carros à sua frente, mas sem ganhar nada em troca, pois o tempo de Verstappen resistiu ao teste.

Lando Norris, da McLaren, largará em terceiro, com Sergio Perez, da Red Bull, em quarto, após a penalidade imposta a Bottas por direção perigosa após ele rodar no pitlane na sexta-feira.

Pierre Gasly, da AlphaTauri, largará em sexto, com Charles Leclerc, da Ferrari, em sétimo, e Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, em oitavo.

Tsunoda e Bottas foram chamados para averiguação, com o novato japonês sob investigação por supostamente bloquear o finlandês na pista.

O espanhol bicampeão mundial Fernando Alonso colocou seu Alpine no nono lugar do grid, com Lance Stroll, da Aston Martin, em 10º.

George Russell, do Reino Unido, principal candidato a ser parceiro de Hamilton na Mercedes na próxima temporada se a equipe decidir não estender o contrato de Bottas, se classificou em um impressionante 11º lugar com a Williams.