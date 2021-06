Liga das Nações: Brasil vence Tailândia e fica na vice-liderança

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Tailândia por 3 sets a 0 (parciais de 25/11, 25/14 e 25/10) pela quarta rodada da Liga das Nações, nesta segunda-feira (14) em Rimini (Itália). Esta foi a 10ª vitória do time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães em 12 jogos na competição.

🇧🇷 3 x 0 🇹🇭

25/11, 25/14 e 25/10



Vitória tranquila na Liga das Nações!



🏐 12 jogos

✌️ 10 vitórias

⬆️ 2º lugar no geral



É manter o ritmo que a fase final está mais próxima 😎



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/8eiOIjhEro — Time Brasil (@timebrasil) June 14, 2021

Com isso, o Brasil fica na segunda posição da classificação com 31 pontos. A seleção dos Estados Unidos (que ainda jogam nesta segunda), única equipe invicta, lidera com 33 pontos.

“Sabíamos da dificuldade do jogo de hoje por elas serem muito rápidas. Toda vez que enfrentamos um time asiático, temos que ter muita atenção. E isso, o Zé trabalhou muito bem antes, nos vídeos. Então entramos muito concentradas, imprimindo nosso ritmo de jogo, que deu o 3 a 0. É sempre assim contra time asiático. Sabemos que vamos sair com a cabeça doendo de tanto pensar, de tanta mexida que elas fazem, de tanta velocidade. E temos que ter um saque bom como tivemos hoje”, afirmou a central Adenízia à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A oposta Tandara foi a maior pontuadora do confronto, com 11 pontos. As ponteiras Gabi e Fernanda Garay também se destacaram, com 10 acertos cada.

Na quinta e última rodada da fase de classificação, a partir da próxima sexta-feira (18), o Brasil terá como adversários a Coréia do Sul, a Holanda e a Turquia.