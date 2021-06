Vôlei: seleção feminina sofre, mas derrota Alemanha na Liga das Nações

Neste domingo (13), o Brasil venceu mais uma partida na Liga das Nações. Contra a Alemanha, o time nacional fez 3 sets a 1 (22/25, 25/17, 25/21 e 25/22) e chegou a nove vitórias em 11 jogos na competição disputada em Rimini, na Itália.

“A gente sabia que seria um jogo difícil. Brasil x Alemanha é sempre uma rivalidade, independentemente do esporte, inclusive. A gente tinha perdido alguns jogos para elas, então a gente estava com elas um pouquinho entaladas. Foi um jogo muito bom. A gente está buscando uma evolução no nosso sistema defensivo e acho que a cada jogo a gente está conseguindo fazer isso de uma melhor forma”, afirmou a central Bia, que anotou 12 pontos neste domingo, à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A maior pontuadora da partida foi a ponteira Gabi, com 21 acertos.

Com o resultado deste domingo, a seleção feminina mantém a vice-liderança com 28 pontos. Os Estados Unidos, que venceram suas 11 partidas, somam 33 pontos e estão na liderança. A Turquia, também com nove triunfos, aparece na terceira posição, com 24 pontos. Cada equipe disputa 15 jogos na fase classificatória, com as quatro melhores passando para as semifinais.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães volta a jogar nesta segunda-feira (14.06), quando enfrenta a Tailândia às 14h30 (Horário de Brasília).