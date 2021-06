Vice-líder, Brasil supera Polônia em sets diretos na Liga das Nações

Na tarde deste sábado (12), a seleção brasileira feminina de vôlei venceu mais uma partida pela Liga das Nações. O adversário da vez foi a Polônia. E o time verde e amarelo fez 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/23), em Rimini na Itália. Este foi o oitavo resultado positivo da equipe comandada pelo treinador José Roberto Guimarães em 10 jogos disputados na competição. Na classificação geral, o time é o vice-líder com 25 pontos.

🇧🇷 3 x 0 🇵🇱

25/22, 25/20 e 25/23



Vitória fundamental para seguir no G-4 da Liga das Nações



E subindo cada vez mais o nível das atuações 💪



Amanhã é dia de encarar a 🇩🇪



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/wxofTnMVFN — Time Brasil (@timebrasil) June 12, 2021

Os Estados Unidos aparecem em primeiro lugar, com 30 pontos, e o Japão em terceiro, com 22. O próximo jogo será neste domingo (13) contra a Alemanha às 16h. Na segunda-feira (14), o adversário será a Tailândia às 14h30.

A ponteira Gabi foi a maior pontuadora com 15 acertos. “Estou muito feliz pela vitória e os três pontos. Estamos em busca da classificação entre os quatro primeiros. Nos dois primeiros sets começamos mais agressivas e trabalhamos bem o nosso bloqueio e a defesa. No terceiro set, não sacamos tão bem e a Polônia cresceu na partida. O importante foi que tivemos a tranquilidade de voltar ao jogo, pressionamos o time delas e fechamos a partida em três sets”, disse Gabi à assessoria da Confederação Brasileira de vôlei (CBV). A oposta Tandara foi a segunda maior pontuadora do jogo com 14.