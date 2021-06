Quatro nadadores lutam por vagas em Tóquio a partir desta sexta no RJ

A partir desta sexta-feira (11), Viviane Jungblut, Alexia Assunção, Maria Luiza Pessanha e Vinicius Assunção cairão na piscina do Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, para assegurar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão). A oportunidade surgiu depois que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) abriu essa nova janela para atletas que testaram positivo para covid-19 antes da seletiva olímpica, realizada em abril. As tomadas de tempo nesta sexta (11) e sábado (12) começam às 9h30 (horário de Brasília) e podem ser acompanhadas ao vivo no perfil da CBDA no Instagram.

Se os atletas fizerem tempos melhores dos que os 23 convocados na primeira chamada, eles ingressarão na delegação brasileira que irá a Tóquio 2020. Viviane Jungblut, Alexia Assunção e Maria Luiza Pessanha estão inscritas nas provas dos 100 metros e 200m costas feminino, nas quais nenhuma atleta conseguiu índice em abril.

Nos 100m e 200m livres masculino e nas provas de 1.500m livre feminino pode haver mudança na lista de convocados.

"A salvaguarda covid-19 foi importante para manter a justiça do esporte nesses difíceis tempos de pandemia. Para essa seletiva, temos quatro nadadores que terão suas chances únicas, como todos os outros atletas brasileiros. Estamos com uma expectativa bastante alta para que façam bons tempos e, inclusive, a conquista de índices olímpicos”, disse Renato Cordani, vice-presidente da CBDA, em depoimento ao site da entidade.