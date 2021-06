Sergio Ramos deixa o Real Madrid após 16 anos

O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, está de saída do clube após 16 anos, nos quais conquistou 22 troféus, anunciou o time espanhol nesta quarta-feira (16).

De acordo com o jornal espanhol Marca, Ramos, de 35 anos, não chegou a um acordo para renovação depois que o Real lhe ofereceu um contrato de um ano com redução de 10% no salário, que ele rejeitou.

Ramos assinou com o Real vindo do Sevilla em 2005, por 27 milhões de euros, valor recorde para um zagueiro espanhol.

Com 671 jogos e 101 gols, Ramos foi escolhido capitão em 2015, após a saída do goleiro Iker Casillas.

A última temporada de Ramos no Real, na qual não conquistou nenhum título, foi marcada por lesões que levaram o técnico da Espanha, Luis Enrique, a deixá-lo de fora da equipe para a Eurocopa.