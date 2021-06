Série D: Gama-DF e Aparecidense-GO ficam no empate sem gols

Na tarde deste sábado (12), no estádio Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, em Ceilândia, no Distrito Federal, Gama-DF e Aparecidense-GO ficaram no 0 a 0. Com transmissão ao vivo da TV Brasil, a partida foi válida pela segunda rodada do Grupo 5 da Série D. Com o resultado, os dois times dividem provisoriamente a liderança da chave com quatro pontos em dois jogos.

O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio. A primeira chance foi a sete minutos. Elias, do Gama, bateu firme de longe e por muito pouco não abriu o placar. Depois, aos 42, a equipe da casa criou mais uma boa oportunidade. O atacante Hugo Almeida cabeceou sozinho depois da cobrança de escanteio. Mas a bola chegou um pouco alta demais e o atleta não conseguiu direcionar corretamente. Ela bateu na rede pelo lado de fora.

No segundo tempo, o jogo mudou um pouco. A Aparecidense chegou a ameaçar um pouco mais o adversário. Inclusive, aos 46 minutos, o atacante Marinho chegou a marcar. Mas estava impedido e o gol foi anulado. Depois, já aos 49, Flávio, do Gama, aproveitou um bate e rebate dentro da área adversária para concluir. Só que mandou a bola para longe do gol. Assim, o placar ficou mesmo fechado em 0 a 0.

No duelo entre as duas equipes que venceram na estreia, deu empate. Na próxima rodada o Gama enfrenta o União Rondonópolis, fora de casa.

Goianésia-GO e União Rondonópolis-MT, Nova Mutum-MT e Jaraguá-GO e Porto Velho-AC e Brasiliense-DF fecham a rodada neste domingo (13). As três partidas ocorrem às 16h. Enquanto isso, o Gama volta a jogar no sábado (19). A partida vai ser fora de casa contra o União Rondonópolis-MT às 16h. No domingo (20), a Aparecidense visita o Goianésia.