Vasco vira sobre o Brasil-RS e conquista a primeira vitória na Série B

Na noite deste sábado (12), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas-RS, o Vasco conseguiu a primeira vitória na Série B desta temporada. Pela terceira rodada da competição, o time carioca fez 2 a 1 no Brasil de Pelotas. Os gols foram marcados por Daniel Amorim e Morato para o Cruzmaltino e pelo zagueiro Ernando (contra) para o Xavante. Com o resultado, o Vasco é o 10º colocado com 4 pontos. O Brasil de Pelotas está em 18º com apenas 1 ponto.

O Brasil abriu o placar aos 10 minutos de jogo. O zagueiro Ernando foi cortar um cruzamento e acabou mandando a bola para o fundo do próprio gol. Depois, a partida continuou muito disputada e cheia de faltas, mas com poucas chances de gol.

Na volta dos vestiários, o Vasco partiu para cima em busca de reação. Perdeu alguns gols, viu o time da casa errar uma oportunidade, ,as foi recompensado. Aos 34, empatou com Daniel Amorim. O atacante aproveitou a bola desviada depois da cobrança de falta e só escorou para as redes. Três minutos depois, saiu a virada. Morato aproveitou o cruzamento de Marquinhos Gabriel para mandar de cabeça para o gol. No final do jogo, com a vitória do Vasco, teve muito empurra-empurra e discussão no gramado do Bento Freitas. Mas os três pontos ficaram mesmo com o Vasco.

🔴⚫ Final de jogo no Bento Freitas. Brasil 1x2 Vasco. Xavante sai na frente mas leva a virada para o Vasco



📷 Carlos Insaurriaga pic.twitter.com/2vRRXDcuIG — GE Brasil (@GEBrasilOficial) June 13, 2021

O próximo jogo da equipe será contra o Avaí em São Januário na quarta-feira (16). O Brasil visita o Confiança na terça-feira (15).

Vila Nova bate CSA em Goiânia

No Estádio Aníbal Batista de Toledo, o Vila Nova-GO fez 1 a 0 no CSA-AL pela terceira rodada da Série B e conseguiu a primeira vitória na competição. O gol do jogo foi marcado pelo volante Dudu aos 12 minutos da primeira etapa. Com esse resultado, o time da casa alcançou o 4º lugar com 5 pontos.

O CSA está na zona de rebaixamento com apenas 1 ponto em 19º. A próxima partida do Vila será fora de casa contra o Náutico, na terça-feira (15). O CSA busca a recuperação contra o Guarani dentro de casa também na terça-feira.