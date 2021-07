Atletismo: com mais dois convocados, Brasil terá 53 atletas em Tóquio

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou nesta segunda-feira (5) mais dois atletas na delegação que irá à Olimpíada de Tóquio (Japão). Mateus Daniel Adão de Sá, no salto triplo, e Lucas da Conceição Vilar, nos 200 metros, passaram a integrar a equipe nacional após remanejamento de vagas feito pela World Athletics (entidade que regula a modalidade internacionalmente). Com os dois atletas assegurados, a seleção brasileira de atletismo embarcará para Tóquio com 53 atletas.

Os atletas confirmados hoje (5) se garantiram nos Jogos pela cota do ranking mundial por pontos, em função de desistências por lesão e por opção de provas (quando atletas se qualificam em mais de uma especialidade). Um desses casos ocorreu com o brasiliense Caio Bonfim, que estava convocado para as provas de marcha atlética ( 20 km e 50 km). Ele abriu mão da segunda prova devido ao intervalo de apenas 13 horas entre as duas competições.

Mateus de Sá, de 25 anos, conquistou a medalha de bronze no salto triplo, em 2014, no Mundial Sub-20 de Eugene (Estados Unidos). Já o velocista Lucas Vilar, de 20 anos, ganhou medalha de bronze nos 200 metros, nos Jogos Olímpicos de Juventude, em , em Buenos Aires (Argentina).

As competições de atletismo serão disputadas de 29 de julho a 8 de agosto no Estádio Olímpico do Japão, na capital japonesa. Já as provas de marcha atlética e maratona ocorrerão no Sapporo Odori Park, a cerca de 800 km de Tóquio.

