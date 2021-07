Colômbia bate Uruguai nos pênaltis e é semifinalista da Copa América

Neste sábado (3), a Colômbia eliminou o Uruguai nos pênaltis por 4 a 2, depois do 0 a 0 no tempo normal, e está classificada à semifinal da Copa América. Na próxima fase, a Colômbia enfrentará o vencedor do duelo de Argentina e Equador, que ocorre a partir das 22h (horário de Brasília) deste sábado. A classificação colombiana ocorreu no estádio Mané Garrincha em Brasília.

👏🏻 ¡EL TERCER SEMIFINALISTA!



🇨🇴 @FCFSeleccionCol superó a 🇺🇾 @Uruguay en una emocionante definición por penales y se metió entre los 4 mejores de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆.



🗒️ ESP https://t.co/Tfkx0si6N8

🗒️ PT https://t.co/hwwuqH04n4#VibraElContinente pic.twitter.com/61FEnW7Bkr — Copa América (@CopaAmerica) July 4, 2021

Depois de um primeiro tempo bastante parelho, sem muitas chances, a etapa final foi um pouco mais aberta. O Uruguai quase marcou com Nández e a Colômbia criou boas oportunidades com Zapata e Luis Díaz.

Nas penalidades, Zapata, Davinson Sánchez, Mina e Borja fizeram os gols da Colômbia. Pelo Uruguai, Cavani e Luis Suárez balançaram as redes. Só que o zagueiro Giménez e o lateral Viña erraram.