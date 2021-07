Inglaterra goleia Ucrânia e passa às semifinais da Eurocopa

No Estádio Olímpico de Roma, a seleção inglesa goleou a Ucrânia com facilidade neste sábado (3) e se classificou para as semifinais da Euro 2020.

A larga vantagem de 4 a 0 veio com boa atuação do ataque inglês e o artilheiro Harry Kane foi o destaque da partida, com dois gols. Harry Maguire e Jordan Henderson completaram o placar.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane = 1st player to score twice for England in a EURO knockout match ⚽️⚽️@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/aKQLKMCSJN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

A Inglaterra volta a uma semifinal de Eurocopa após 25 anos de jejum e vai enfrentar a Dinamarca, que venceu a República Tcheca por 2 a 1, na luta por uma vaga na decisão.

A partida entre ingleses e dinamarqueses será no estádio de Wembley, em Londres, na quarta-feira (7). Espanha e Itália disputam a outra semifinal na terça-feira(6), também em Wembley.