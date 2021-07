Com gol na reta final do jogo, Fluminense vence Flamengo em São Paulo

O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, na tarde deste domingo (4), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. O gol foi do volante André aos 45 minutos da etapa final, depois das mudanças do técnico Roger Machado que deram mais ânimo ao Tricolor. A jogada começou com Kayky, que tocou para Luiz Henrique. Em velocidade, o atacante foi no fundo e cruzou para trás, achando livre o volante que só chutou para o fundo do gol.

VEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gol de André, já nos acréscimos, o #TimeDeGuerreiros vence o clássico contra o Flamengo, na Neo Química Arena. NEEEEEEEEEEEEEEEENSE!

Com o resultado, o Fluminense quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias, chegou aos 13 pontos e assumiu provisoriamente a 7ª posição. O time do técnico Rogério Ceni, que foi melhor durante praticamente todo jogo e desperdiçou boas chances para marcar, ficou estacionado nos 12 pontos, com sete jogos, e agora ocupa o 9º lugar.

Fim de jogo na Neo Química Arena. O Flamengo perde para o Fluminense por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. #CRF





A próxima rodada prevê outro clássico para o Flamengo, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, no Mineirão, na quarta-feira (7). No mesmo dia, o Fluminense vai jogar em casa contra o Ceará.

Com gol de Scarpa, Palmeiras bate Sport

O Palmeiras conseguiu importante vitória sobre o Sport por 1 a 0 na tarde deste domingo (4), na Ilha do Retiro, também pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado pelo meia Gustavo Scarpa aos 37 minutos depois de bela jogada de Danilo pela direita.

Essa foi a quinta vitória do time de São Paulo nos últimos seis jogos e deixou o Alviverde com 19 pontos na vice-liderança com a mesma pontuação do Athletico Paranaense. Enquanto isso, o Leão pernambucano ficou com apenas seis pontos e está muito próximo da zona de rebaixamento. Atualmente, o time do Recife é o 16º lugar.

Fim de jogo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro: Sport 0x1 Palmeiras. #SPTxPAL





A sequência do campeonato marca Palmeiras e Grêmio para quarta-feira (7), em São Paulo, e Atlético Goianiense e Sport, em Goiânia, no mesmo dia.