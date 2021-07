Foz Cataratas recebe Brasília em duelo de opostos no Grupo C da LNF

Cerca de um mês após se enfrentarem na capital federal, Foz Cataratas-PR e Brasília estarão novamente frente a frente neste domingo (4), pela nona rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF). O duelo no ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR), será transmitido ao vivo pela TV Brasil, a partir das 11h (horário de Brasília).

O confronto anterior foi realizado no ginásio do Sesc de Ceilândia (DF), em 6 de junho, pela sexta rodada. A partida foi movimentada, com vitória do time paranaense por 5 a 3. O Azulão das Três Fronteiras saiu na frente com apenas 18 segundos, cedeu três vezes o empate, mas se sobressaiu nos minutos finais. O fixo Pedro Beraldo (dois), os alas Neto e William e pivô Kauê marcaram para o time visitante, enquanto o pivô Vitão (dois) e o ala Luan Leite fizeram os gols do Brasília.

De lá para cá, o Foz esteve em quadra duas vezes pela LNF, com duas vitórias sobre o Pato-PR: 6 a 1 em casa e 4 a 1 no ginásio municipal Dolivar Lavarda, em Pato Branco (PR). O Azulão tem 13 pontos e briga diretamente pela ponta do Grupo C com Campo Mourão-PR, Minas Tênis Clube, Tubarão-SC e Marechal-PR. Neste intervalo, a equipe também atuou pelo Campeonato Paranaense, onde é vice-líder, derrotando o Marreco por 5 a 0 em Foz do Iguaçu e empatando em 2 a 2 com o Acel, de Chopinzinho (PR), na casa do rival.

"Esse jogo é muito importante para mantermos a ponta da tabela. Será uma partida bem difícil, que nos deu muitas dificuldades em sua casa. O grupo trabalhou bem e bastante, com intensidade e nível de concentração. Isso é importante para somarmos os três pontos. A performance da equipe vai muito do atleta estar focado e saber da importância do jogo", afirmou à TV Brasil o técnico do Foz, Marlus Sokolowski, o Banana.

O Brasília soma sete pontos e ocupa a sexta e penúltima posição do Grupo C. Desde o tropeço para o Foz, os brasilienses atuaram duas vezes na Liga, com vitória por 3 a 1 sobre o Campo Mourão e derrota por 4 a 1 para o Tubarão, ambos em casa. No mesmo período, a equipe da capital federal avançou às quartas de final da Copa do Brasil, ao derrotar o AAJR (DF) por 4 a 1. Classificou-se, também, à decisão da Taça Brasília de Futsal com a goleada por 7 a 3 sobre a Aruc, de Cruzeiro (DF).

"Fizemos um jogo bom contra o Foz no primeiro turno, que foi decidido nos detalhes. Talvez tenha faltado um pouco de experiência para nosso time definir a partida. A derrota em casa para o Tubarão também foi assim. O foco é corrigir isso. Temos alguns desfalques que saíram [da equipe] e a perda do Matheus [fixo] suspenso. É um momento de replanejamento, mas esperamos fazer um jogo equilibrado e errar o mínimo possível", declarou o técnico do Brasília, Bruno Silva.