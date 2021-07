Grêmio atropela Vitória no Barradão e abre vantagem na Copa do Brasil

Mesmo atuando fora de casa, o Grêmio não tomou conhecimento do Vitória e abriu vantagem significativa no confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (27), o Tricolor superou o Leão por 3 a 0 no Barradão, em Salvador, no jogo de ida do embate.

Fim de jogo: Vitória 0x3 #Grêmio

Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa marcaram e vencemos em Salvador! Na próxima terça-feira, receberemos o Vitória na Arena, para decidir a vaga nas quartas de final da @copadobrasil!



O duelo de volta será na terça-feira (3), às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os gaúchos se classificam mesmo se perderem por dois gols de diferença. Os baianos têm de ganhar por três gols de saldo para forçarem a disputa de pênaltis, ou por quatro gols para ficarem com a vaga no tempo normal.

Os técnicos tiveram dificuldades para escalar as equipes. No Vitória de Ramon Menezes, foram nove ausências, sendo sete ausências por contusão. A mais recente foi a do atacante Dinei, que ficará pelo menos seis meses fora de atividade devido a uma lesão de ligamento. O Grêmio de Luiz Felipe Scolari teve oito desfalques, entre eles quatro titulares (o lateral Rafinha, o zagueiro Walter Kannemann e os atacantes Douglas Costa e Diego Souza), todos fora por questões físicas.

O Grêmio foi o senhor das ações no primeiro tempo, com 66% de posse de bola e 13 finalizações (contra uma do Vitória), segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas. A insistência foi premiada aos 30 minutos. O volante Lucas Silva cruzou pela direita, o meia Alisson e o lateral Cedric dividiram na área e a bola sobrou para Ricardinho concluir para as redes. O gol só foi validado após oito minutos de paralisação para o VAR (árbitro de vídeo) analisar a posição do atacante gremista. O segundo quase saiu aos 41, em cabeçada de Alisson, que o goleiro Lucas Arcanjo salvou com a ponta dos dedos.

O Tricolor não demorou a ampliar na volta do intervalo. Aos oito minutos, o volante Darlan interceptou, de cabeça, a saída do Vitória. A bola sobrou com Ricardinho, que rolou na direita para o também atacante Léo Pereira finalizar na saída de Lucas Arcanjo. O Leão só conseguiu assustar em chute cruzado do atacante Guilherme Santos, pela direita, que o goleiro Gabriel Chapecó espalmou no reflexo. Nos acréscimos, o Grêmio liquidou a fatura. O atacante Luiz Fernando avançou pela direita, tirou do arqueiro e cruzou para o lateral Diogo Barbosa, na pequena área, escorar para o gol vazio.

Antes do reencontro pela Copa do Brasil, as equipes têm compromissos neste sábado (31), pelos respectivos campeonatos nacionais. Pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro, o Vitória encara o Avaí no Barradão, às 16h30. Mais tarde, às 21h, o Grêmio visita o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada da Série A.