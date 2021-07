Kerber elimina Gauff em duelo de gerações no Torneio de Wimbledon

As esperanças da adolescente norte-americana Coco Gauff em Wimbledon foram destruídas pela ex-campeã Angelique Kerber, da Alemanha, que venceu um duelo de gerações com um duplo 6-4, nesta segunda-feira (5).

Kerber, de 33 anos, mostrou toda a sua vasta experiência para conter Gauff e chegar pela primeira vez às quartas de final de um Grand Slam desde que conquistou o título na mesma grama inglesa, em 2018.

Gauff, de 17 anos, não havia perdido nenhum set em Wimbledon ainda e igualava seu melhor desempenho, a quarta rodada conseguida em sua estreia em 2019, mas a norte-americana recebeu uma aula de eficiência da rival canhota.

Embora a 20ª cabeça de chave tenha tido momentos de brilho, não conseguiu manter o nível, e o forehand, que parece ser seu calcanhar de Aquiles, falhou com muita frequência.

"Tenho que dizer que Coco é uma tenista ótima e talentosa", disse a vencedora de três troféus de Grand Slam após a partida. "Ela tem um grande futuro diante de si. Ela jogará aqui muitas vezes, e talvez alguma vez levará o título".

Depois de um primeiro set repleto de quebras de saque, Kerber, que conquistou seu primeiro título em três anos na semana passada em Bad Homburg, obteve uma quebra no começo do segundo set depois de uma dupla falta de Gauff e se concentrou muito no próprio saque.

Gauff tentou elevar o nível de agressividade, mas Kerber mostrou grande resistência para manter a vantagem e aniquilou a jovem oponente com seu segundo ace. Agora ela enfrenta a tcheca Karolina Muchova, 19ª cabeça de chave, nesta terça-feira (6).