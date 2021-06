Djokovic avança em Wimbledon e Tiafoe elimina Tsitsipas na 1ª rodada

O atual campeão Novak Djokovic superou um susto inicial para derrotar o juvenil britânico Jack Draper por 4-6, 6-1, 6-2 e 6-2 e dar seu primeiro passo em busca de um sexto título em Wimbledon, nesta segunda-feira (28), em um dia marcado pela eliminação do grego Stefanos Tsitsipas, terceiro pré-classificado do Grand Slam londrino.

A primeira partida disputada na grama da Quadra Central desde a vitória de Djokovic sobre Roger Federer na final de 2019 - há 716 dias - mostrou as diferenças entre os dois jogadores.

Draper, que fazia sua estreia na chave principal de um torneio do Grand Slam, quebrou o serviço de Djokovic no terceiro game e conseguiu vencer o primeiro set, diante do enorme apoio do público local.

Mas o sérvio desfez o perigo com rapidez e levou a segunda parcial em apenas 26 minutos, empatando jogo. A partir de então, o número 1 do mundo dominou as ações e encaminhou a vitória sem problemas.

"É muito bom ver todo mundo e estar de volta à quadra de tênis mais sagrada do mundo", disse Djokovic, que busca seu 20º título de Grand Slam. "Foi muito triste o cancelamento de Wimbledon no ano passado, mas estou muito feliz de estar aqui novamente".

Mais tarde, o norte-americano Frances Tiafoe provocou a primeira zebra do torneio ao vencer Tsitsipas por 6-4, 6-4 e 6-3.

Tsitsipas, em sua primeira partida desde a derrota na final de Roland Garros para Djokovic em 13 de junho, começou a partida na defensiva contra o adversário, que ocupa o 57º lugar do ranking mundial, e nunca conseguiu encontrar seu melhor jogo.