LNF Corinthians Futsal e Santo André Intelli medem forças em SP

O Corinthians entra em quadra neste domingo (11), contra o Santo Andre Intelli, pela fase classificatória da Liga Nacional de Fustsal (LNF). A partida no Parque São Jorge, em São Paulo, a partir das 11h (horário de Brasília), será transmitida ao vivo na TV Brasil.

A bola não para na #LNF2021 ! No domingo, às 11h, o @Intellifutsal recebe o @corinthiansftsl num jogaço. Ambas equipes estão na metade dos jogos da primeira fase e no meio da tabela. Precisam pontuar pra garantir a classificação. #FutebolTVBrasil é #Aovivo https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/PhvUESRLv4 — TV Brasil (@TVBrasil) July 10, 2021

Os times estão próximos na tabela do Grupo A, ambos com seis jogos disputados. Na zona de classificação (G4) está o Timão, quarto colocado, com oito pontos. Logo abaixo, na quinta posição, está o Santo André, com sete pontos, que tem a chance de subir ao G4 se vencer o duelo de hoje (11).

Nos dois últimos jogos, o Corinthians, comandado pelo técnico Bié, superou em casa o São José por 3 a 2 nos minutos finais; e empatou com o Joaçaba em 1 a 1 em Santa Catarina. No ano passado, o Timão deixou escapar o título da LNF ao perder para o Magunus, de Sorocaba (SP), por 3 a 0, na final.

O Santo André, do técnico Cidão, vem acumulando tropeços nos dois últimos jogos da competição, ambos fora de casa e contra times catarinenses: no último dia 3 levou de 3 a 2 do Joaçaba, e no dia 1º empatou em 1 a 1 com o Jaraguá.

