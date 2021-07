Medalhista olímpica, Angelique Kerber desiste dos Jogos de Tóquio 2020

A medalhista olímpica alemã Angelique Kerber engrossou nesta quinta-feira (15) a lista de grandes nomes que desistiram dos Jogos de Tóquio, alegando que as últimas semanas no circuito exigiram demais de seu corpo.

Vencedora de três títulos de Grand Slam, Kerber conquistou a medalha de prata no evento feminino de simples dos Jogos Rio 2016.

A tenista de 33 anos teve uma temporada de grama movimentada, tendo disputado três torneios no mês passado - ela venceu em Bad Homburg e chegou às semifinais de Wimbledon.

"Representar a Alemanha na Londres 2012 e na Rio 2016 como parte da equipe alemã sempre foi uma das melhores lembranças da minha carreira até hoje", disse ela em um comunicado. "Isto torna ainda mais decepcionante para mim aceitar o fato de que meu corpo precisa de descanso após as poucas semanas intensas que ficaram para trás e que tenho que me recuperar primeiro antes de voltar à competição no final deste verão". "Obrigada pelo apoio, já que esta é uma decisão muito difícil para mim. Boa sorte a todos os meus colegas atletas alemães em Tóquio, sentirei falta de vocês".