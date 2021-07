Seleção masculina chega à Sérvia para preparação para Jogos de Tóquio

A seleção brasileira de futebol masculino que representará o Brasil nos Jogos de Tóquio está na Sérvia. No país europeu, o técnico André Jardine prepara a equipe para o megaevento esportivo que terá sua cerimônia de abertura no dia 23 de julho. Nesta segunda-feira (12), quem concedeu entrevista coletiva foi o zagueiro Nino, do Fluminense.

A #SelelçãoOlímpica desembarcou em Belgrado, capital da Sérvia, na manhã desta segunda-feira para continuar a sua preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Confira algumas imagens que separamos.



📸 Bruno Pacheco/CBF pic.twitter.com/2ftRd1Uyrr — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 12, 2021

O defensor do Tricolor das Laranjeiras espera uma disputa em alto nível em Tóquio: “O nível da competição será elevado. Temos nomes conhecidos mundialmente em todas as seleções, inclusive a nossa, que vem muito forte. Então tem tudo para ser uma competição especial, de alto nível, e temos nos preparado para isso”.

Para alcançar um bom resultado na Olimpíada, Nino acredita que a presença do experiente lateral Daniel Alves, de 38 anos, será muito importante. “[Ele] é um líder e um cara sempre aberto ao diálogo”.

Hoje foi dia de coletiva da #SeleçãoOlímpica e quem falou foi o zagueiro Nino. Ele comentou suas expectativas para os Jogos Olímpicos e o nível da competição. 🎥 pic.twitter.com/FjLNrK1mrm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 12, 2021

O grupo do Brasil ficará completo na próxima quinta-feira (15), com a chegada de Douglas Luiz e Richarlison, que disputaram a final da Copa América pela seleção principal. No mesmo dia a equipe comandada por André Jardine enfrenta os Emirados Árabes em partida amistosa. Será o último teste do Brasil antes da estreia nos Jogos de Tóquio, no dia 22 a partir das 8h30 (horário de Brasília), contra a Alemanha em Yokohama.