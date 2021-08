Brasileiro: Sport e Bragantino empatam na Ilha do Retiro

Sport e Bragantino ficaram no 0 a 0 na noite desta sexta-feira (6) na abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na Ilha do Retiro, em Recife.

Tudo igual em Recife. Na Ilha do Retiro, ficamos no empate sem gols com o Sport, somando mais um ponto fora de casa no @brasileirao. Voltamos a campo na terça-feira, na Argentina, pelas quartas de final da Sul-Americana.



📸 Ari Ferreira#MassaBruta #RedBullBragantino pic.twitter.com/NBksp8Cik8 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 6, 2021

Apesar de criarem boas oportunidades, com destaque para o chute de Cuello no travessão aos 15 minutos de jogo, e a conclusão de Chico, que também bateu na trave, aos 14 do segundo tempo, o jogo terminou sem gols.

Com o resultado, o Massa Bruta chegou nos 28 pontos e ocupa o 3º lugar. Os pernambucanos estão com 15 pontos, na 14ª posição. Na próxima rodada o Leão da Ilha vai ao Maracanã no próximo domingo (15) para enfrentar o Flamengo. O Bragantino, no sábado (14), recebe o Juventude.