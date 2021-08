Castanhal e Penarol-AM empatam pela Série D do Brasileiro

Neste (29) à tarde, com transmissão ao vivo da TV Brasil, Castanhal e Penarol-AM empataram em 1 a 1 no estádio Modelão, no Pará. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase do Brasileirão da Série D e vão enfrentar, respectivamente, Galvez (AC) e Grêmio Atlético Sampaio (RR) na última rodada da competição pelo grupo 1.

Os donos da casa abriram o placar, de pênalti, aos 15 minutos. A falta foi fora da área e a arbitragem acabou errando. Após muita reclamação, Pecel cobrou com força e estufou as redes do goleiro Bruno Fuso, que fez duas grandes defesas ao longo da partida.

Ainda na primeira etapa, aos 35 minutos, os visitantes chegariam à igualdade no marcador. Em bonita cobrança de falta, Railson encobriu a barreira para alegria da torcida do Leão Azul.

No segundo tempo, os times demonstraram pouco criatividade e não conseguiram movimentar mais o placar. Os treinadores (Cacaio e Vaguinho Santos) promoveram várias substituições, mas elas surtiram pouco efeito. As equipes literalmente já pensam no mata-mata da Série D. Melhor para os paraenses do Japiim da Estrada que lideram o grupo 1 e a classificação geral com 33 pontos.