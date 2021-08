Fortaleza vence CRB novamente e avança às quartas da Copa do Brasil

O Fortaleza está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (4), o Leão do Pici derrotou o CRB por 1 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió, na partida de volta do confronto pelas oitavas de final da competição. Os cearenses tinham a vantagem do empate, já que venceram o jogo de ida por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza.

A classificação garantiu ao Tricolor cearense uma premiação de R$ 3,45 milhões, oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de igualar a melhor campanha na história da competição (em 2001, o Leão também chegou às quartas, sendo eliminado pela Ponte Preta). O adversário na próxima fase será conhecido em sorteio nesta sexta-feira (6), às 15h (horário de Brasília).

O CRB ostenta um bom aproveitamento em casa (cerca de 70%), mas pouco conseguiu fazer para assustar o Fortaleza, que soube administrar a vantagem e aumentá-la nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47 minutos, o meia Yago Pikachu cruzou rasteiro pela direita e o atacante Wellington Paulista, de primeira, mandou para as redes. O cenário não se alterou na segunda etapa, com o Leão superior em campo e tendo o controle das ações.

Agora, a dupla nordestina muda a chave e volta as atenções aos respectivos campeonatos nacionais. Neste sábado (7), às 21h, o Fortaleza visita o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, pela 15ª rodada da Série A. No domingo (8), às 20h30, o CRB encara o Londrina no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 16ª rodada da Série B.