Grêmio avança para quartas de final da Copa do Brasil

O Grêmio garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o Vitória por 1 a 0, na noite desta terça-feira (3) em Porto Alegre, na partida de volta das oitavas de final da competição.

O Tricolor chegou ao confronto com uma posição muito confortável, após superar o Leão da Barra no confronto de ida por 3 a 0 no estádio do Barradão.

O único gol da partida saiu aos 46 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti do meia Jean Pyerre.

Após garantir a classificação na Copa do Brasil, o Grêmio se volta para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta a Chapecoense na próxima segunda-feira (9) em Porto Alegre.