Kawan Pereira segue para final dos saltos ornamentais de 10 m

O brasileiro Kawan Pereira se classificou à final da prova de saltos ornamentais na plataforma de 10 metros (m) na Olimpíada de Tóquio (Japão). O atleta piauiense fechou os seis saltos da etapa semifinal com 400,4 pontos, na 12ª posição, e foi o último a obter a vaga na briga pelas medalhas.

É FINAAAAAAAAAAL 🇧🇷



Kawan Pereira é finalista na plataforma 10m



Ele ficou com a 12ª vaga (400.40)



Foi muuuuuito consistente nos 6 saltos



📸 Gaspar Nóbrega/COB pic.twitter.com/irlr3dbYgr — Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2021

A decisão ocorrerá na madrugada deste sábado (7), a partir das 3h (horário de Brasília), no Centro Aquático de Tóquio.

Os dois primeiros desta fase classificatória foram chineses, Yuan Cao, com 513,70 pontos, e Jian Yang, com 480,85. O 3º foi Aleksandr Bondar, do Comitê Olímpico Russo, com 464,10 pontos.