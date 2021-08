Libertadores: Fluminense encara Barcelona de Guayaquil

Chegou a hora da verdade para o Fluminense. Nesta (19), às 21h30, no Equador, o Tricolor Carioca encara o Barcelona de Guayaquil. Nesta temporada, por enquanto, o jogo mais importante para os brasileiros, que empataram em 2 a 2 o primeiro duelo no Maracanã. Para se classificar, o Flu precisa de vitória simples ou qualquer empate em 3 a 3 ou mais gols. Novo empate de 2 a 2, leva a decisão para os pênaltis, mas o zero a zero e o 1 a 1 dão a vaga para o Barcelona.

O Flu não vence há cinco partidas e novo revés pode custar o cargo do técnico Roger Machado

“Tivemos um mês muito decisivo, com o volume grande de jogos. Precisamos entrar com a confiança no alto,” disse o treinador.

O provável Flu desta noite engtrará em campo com Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique e Fred.

Quem avançar às semifinais da Libertadores vai enfrentar o Flamengo.