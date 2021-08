Manchester United conclui contratação de Cristiano Ronaldo

O Manchester United concluiu a contratação de Cristiano Ronaldo da Juventus com um acordo de dois anos, confirmou o time inglês nesta terça-feira (31), e o atacante português volta ao clube com o qual conquistou oito grandes troféus entre 2003 e 2009.

O United anunciou que firmou um acordo com a Juventus para levar o jogador de 36 anos de volta a Manchester na semana passada, e a transferência foi finalizada depois que Ronaldo passou por um exame médico, obteve um visto de trabalho e combinou os termos pessoais do acordo.

A taxa de transferência acertada foi de 15 milhões de euros (o equivalente a R$ 91,4 milhões), mais oito milhões de euros (R$ 48,7 milhões) de acréscimos relacionados ao desempenho.

"O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial no meu coração, e fiquei impressionado com todas as mensagens que recebi desde o anúncio na sexta-feira", disse Ronaldo em um comunicado. "Mal posso esperar para jogar em Old Trafford diante de um estádio cheio e rever todos os torcedores."

Ronaldo deve se encontrar com o elenco após o intervalo do campeonato local para as partidas de seleções e pode reestrear no dia 11 de setembro, quando o time recebe o Newcastle United, se voltar ileso de seus compromissos com Portugal.

Ronaldo foi contratado pela Juventus do Real Madrid em 2018 por 100 milhões de euros (R$ 609 milhões) na esperança de que ajudasse o time italiano a conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões desde 1996.

Embora a meta não tenha sido atingida, Ronaldo sai de Turim com 101 gols, dois troféus da liga nacional e um da Copa Itália.

* Reportagem adicional de Rohith Nair em Bengaluru (Índia)