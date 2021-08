Seleção masculina vence Turquia e avança às semifinais do goalball

Atual bicampeã mundial (2014 e 2018), a seleção brasileira masculina de goalball avançou às semifinais ao derrotou na manhã nesta terça-feira (31) a Turquia por 9 a 4 em confronto das quartas de final da Paralimpíada de Tóquio. O próximo adversário será a Lituânia na quinta-feira (2 de setembro), às 5h45 (horário de Brasília), no Centro de Convenções Makuhari Messe, na cidade Chiba.

"Agora não tem jogo fácil, ficaram os quatro melhores. Será um jogo eletrizante, pode esperar!", diz Romário, sobre a semifinal do #goalball em @Tokyo2020jp. Que venha a Lituânia!https://t.co/PdJW0led0Q — CBDV (@cbdvoficial) August 31, 2021

Os lituanos são os atuais campeões paralímpicos (Rio 2016). Entretanto, a confiança do Brasil para se classificar à final vem do jogo de estreia em Tóquio 2020, quando os brasileiros golearam os lituanos por 11 a 2. O Brasil busca um ouro inédito na modalidade: no Rio de Janeiro, a seleção foi bronze e em Londres 2012 conquistou a prata.

O primeiro e único revés brasileiro nos Jogos de Tóquio ocorreu após a goleada sobre os lituanos. Na segunda rodada da fase de grupos, o Brasil perdeu para os Estados Unidos por 8 a 6. Contudo, nos dois últimos jogos, assegurou duas vitórias contra a Argélia (10 a 4) e Japão (8 a 3). Na Rio 2016, o Brasil foi bronze

O jogo

O jogo começou equilibrado, mas foi o Brasil que conseguiu abrir o placar no mata-mata. Além disso, ainda no primeiro tempo, a seleção verde-amarela ampliou vantagem para 3 a 0.

Na segunda etapa, os brasileiros continuaram agressivos, garantindo no marcador 5 a 0. Os turcos reagiram e conseguiram diminuir a diferença para três pontos (7 a 4). Entretanto, o Brasil voltou a se destacar no confronto, fechando o placar em 9 a 4.

O goleador do jogo foi o brasiliense Leomon Moreno, de 28 anos, que marcou seis gols. Já Parazinho fez três. Do lado da Lituânia, Ekrem Gundogdu balançou quatro vezes a rede dos brasileiros.