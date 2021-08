Série B: Goiás derrota Confiança e assume vice-liderança

O Goiás derrotou o Confiança por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (26) no Batistão, em Aracaju, e assumiu a vice-liderança da Série B do Brasileiro com 38 pontos. Já o Dragão do Bairro Industrial ficou na vice-lanterna, com 13 pontos, na 21ª rodada da competição.

⚽️ Nicolas

⚽️ Nicolas
⚽️ Apodi

O sétimo jogo sem derrotas do Esmeraldino veio graças a gols de do atacante Nicolas, aos 41 minutos do primeiro tempo, e do lateral Apodi, já na etapa final. O time da casa ainda conseguiu descontar com João Paulo.

Na próxima rodada o Goiás recebe o Cruzeiro no dia 4 de setembro, enquanto o Confiança recebe o CRB no dia primeiro.