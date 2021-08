Série C: Manaus empata com Floresta-CE e cai uma posição no Grupo A

O Floresta-CE empatou com o Manaus por 2 a 2 na tarde deste sábado (14) pela 12ª rodada do Grupo A da Série C.

FIM DE JOGO



Pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado, 14, Floresta e Manaus duelaram no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga.



Foi uma partida de quatro gols, porém o grande volume de jogo não favoreceu o lobo da Vila para conquistar a

O time do Amazonas esteve na frente em duas oportunidades, com gols de Denílson aos 22 minutos da etapa inicial e Anderson Paraíba aos seis minutos da etapa final. Os gols dos donos da casa foram marcados por Flávio Torres, no primeiro minuto da etapa final, e Daniel aos 26. Com o resultado, o Manaus chegou aos 18 pontos e caiu para o 3º lugar da chave. O Floresta é o 8º com 12 pontos.

Na próxima rodada, o Manaus vai receber o Altos-PI no sábado (21) e o Floresta vai visitar o Botafogo-PB na sexta-feira (20).

Volta Redonda e Botafogo-PB empatam no Rio de Janeiro

O Volta Redonda e o Botafogo da Paraíba empataram por 1 a 1 no estádio Raulino de Oliveira em outra partida da 12ª rodada do grupo A da Série C.

Com um jogador a menos, Volta Redonda busca empate com o Botafogo-PB nos acréscimos e se mantém no G4 do grupo A. O estreante Olávio marcou o gol tricolor.



Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Paysandu, domingo, dia 22, às 18h, novamente Raulino de Oliveira.

O duelo da tarde deste sábado (14) foi um confronto direto na parte de cima da tabela. Os paraíbanos chegaram aos 20 pontos e se mantiveram na liderança. O Volta Redonda, com 18, é o 4º. O gol dos paraibanos foi marcado aos sete minutos da etapa final por Juba com uma bela cabeçada depois do cruzamento de Sávio da direita. Aos 45 minutos da etapa final, os cariocas empataram com Olávio. Depois do cruzamento de Júlio Amorim da direita, ele deixou tudo igual de cabeça.

⏱️2T 50' | 1x1 | #VOLxBOT



A vitória escapou aos 46 do segundo tempo, mas seguimos firmes. Um ponto importante fora de casa, liderança isolada no Grupo A. Agora é o foco é na próxima partida contra o Floresta no Almeidão. Por nosso sonho! 🔥

Na 13ª rodada, o Botafogo vai receber o Floresta na sexta-feira (20) e o Volta Redonda vai jogar em casa contra o Paysandu no domingo (20).

Paysandu bate Jacuipense-BA e assume vice-liderança

O Paysandu fez 2 a 0 na Jacuipense no início da noite deste sábado (14) no estádio da Curuzu, em Belém-PA, também pela 12ª rodada do Grupo A da Série C.

O primeiro gol do jogo saiu aos 36 minutos da etapa inicial com Rildo. Ele concluiu de primeira depois de Marino ajeitar de cabeça um arremesso lateral cobrado de forma direta na área. O time da casa fechou o placar aos 50 minutos da etapa final com Ruy em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Papão da Curuzu assumiu a vice-liderança do grupo A da Série C com 19 pontos. A Jacuipense é a antepenúltima com apenas 10 pontos.

Na próxima rodada, o Paysandu visitará o Volta Redonda no domingo (22) e a Jacuipense receberá o Santa Cruz no sábado (21).

