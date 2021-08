Série D: Caxias mira reabilitação contra líder e invicto FC Cascavel

Sem vencer há quatro jogos, o Caxias-RS busca a reabilitação na Série D do Campeonato Brasileiro contra o FC Cascavel-PR, um dos únicos cinco times invictos da competição e líder do Grupo 8. A partida válida pela 12ª rodada será neste sábado (21), às 15h (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Neste fim de semana, a #SérieDnaTVBrasil entra na 12ª rodada. No sábado, às 15h, teremos @sercaxias e @fc_cascavel, pelo grupo 8. O time grená está com lugar no G4 ameaçado e o auri negro classificado. #FutebolTVBrasil é #AoVivo na sua #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/8Hyyekvmfr — TV Brasil (@TVBrasil) August 21, 2021

Os anfitriões ocupam o quarto lugar da chave, com 13 pontos, somando apenas dois dos últimos 12 pontos disputados. A derrota por 1 a 0 para o Esportivo-RS, há uma semana, em casa, foi a segunda consecutiva do time grená, que será dirigido pelo auxiliar Célio Pretto pela terceira vez seguida. Ele substitui o técnico Rafael Jaques, que contraiu o novo coronavírus (covid-19) no início do mês e chegou a ser internado, recebendo alta na última segunda-feira (16). O treinador ainda precisa cumprir o período de afastamento e deve retornar aos trabalhos no clube apenas a partir da semana que vem.

Outros seis jogadores do Caxias se recuperaram da covid-19 e concluíram o isolamento. Os zagueiros Erik, Lucas Rocha e Thiago Sales, o lateral Bruno Ré e os meias João Vieira e França, porém, ainda são dúvidas para o confronto. Se repetir a formação que encarou o Esportivo, Pretto deve escalar: Marcelo Pitol; Lucas Carvalho, Rafael Lima, Henrique e Vidaletti; Marlon, Karl e Diogo Oliveira; Jean Dias, Michel e Kelvin.

Com 23 pontos, o FC Cascavel já está garantido no mata-mata da Série D e disputa a liderança do grupo com o Joinville-SC, que está dois pontos atrás. Simultaneamente, a Serpente Aurinegra está envolvida com a reta final do Campeonato Paranaense. O clube está nas semifinais e terá pela frente o Athletico-PR, com jogos nos dias 1º (fora) e 8 de setembro (casa). As datas coincidem com o período entre a última rodada da fase de grupos e o provável duelo de ida da segunda fase, o que desagradou o técnico Tcheco e a diretoria do clube.

Apesar da situação confortável na tabela, o Cascavel não ganha há três jogos (todos empates). Na semana passada, o time paranaense ficou no 2 a 2 com o Aimoré-RS, no Olímpico Regional, em Cascavel (PR), mesmo atuando boa parte do confronto com dois homens a mais. A provável escalação da Serpente neste sábado terá: Ricardo; Afonso, Giaretta e William; Libano, Gama, Wilian Simões, Robinho e João Pedro; Carlos Henrique e Léo Itaperuna.

No primeiro duelo entre os clubes nesta Série D, os paranaenses levaram e melhor. Em casa, o Cascavel venceu por 1 a 0, com gol do atacante Robinho. A partida disputada em junho foi válida pela terceira rodada da fase de grupos.