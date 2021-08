Em duelo cearense pela Série D, Atlético bate Caucaia fora de casa

O Atlético-CE derrotou o Caucaia na tarde desta sexta-feira (20) por 4 a 3 na abertura da 12ª rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio Raimundo de Oliveira Filho (Raimundão), em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza.

Com o resultado, os vencedores pularam para 17 pontos em 12 jogos e se mantiveram na 4ª posição da chave. Faltando duas rodadas para o final da fase classificatória, o Caucaia é apenas o 7º colocado com oito pontos e não tem mais chances de classificação.

ACABOU!!!



Jogando fora de casa diante do Caucaia, o Atlético vence o adversário e segue no G4 do grupo 3 da Série D 2021.#ArigoollSports #AvanteÁguia #CECxATC #BrasileirãoSérieD2021 #JuntosContraaCovid #VaiDarCerto pic.twitter.com/opRg6L7cws — FC Atlético Cearense (@FCAtleticoce) August 20, 2021

Os visitantes abriram 3 a 0 no placar com gols de Hércules, aos dois minutos, Erick Farias, aos sete, e Antônio Lima, aos 19. Mas o time da casa ainda teve forças para empatar com Vitor, de pênalti aos 28, Vanderlan Pereira, aos 37, e Joabe de Oliveira, aos oito minutos da etapa final. O gol que definiu a vitória do Atlético foi o segundo do Antônio Lima, aos 16 da etapa final.

Na 13ª rodada a competição, o Atlético visita o Treze no estádio Amigão no próximo domingo (29), enquanto o Caucaia recebe o Central no estádio Raimundão no sábado (28).