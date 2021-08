Castanhal-PA goleia Sampaio-RR e segue líder do Grupo 1 na Série D

O Castanhal-PA fez 5 a 0 no Sampaio-RR pela 11ª rodada do Grupo 1 da Série D na tarde deste domingo (15) no estádio Modelão, em Castanhal. A partida foi transmitida ao vivo na TV Brasil. Com o resultado, o time paraense, que já estava classificado à fase dos mata-matas, chegou aos 29 pontos e manteve a liderança da chave. Já o time de Roraima é o antepenúltimo do grupo com apenas oito pontos.

O primeiro tempo acabou com a partida praticamente decidida. Os donos da casa venciam por 3 a 0. O primeiro gol foi do centroavante Leandro Cearense, aproveitando um bom cruzamento para marcar de cabeça. O segundo gol também foi dele, com um chute de primeira de fora da área. No terceiro gol, Pecel recebeu um bom passe do próprio Leandro Cearense e só empurrou para as redes.

Aos sete da etapa final, Leandro Cearense acertou um bom passe para Willian Fazendinha, que só rolou para o gol e ampliou o placar para 5 a 0. Coube ao centroavante Leandro Cearense fechar o placar com um belo gol, só deslocando o arqueiro com um toquezinho por cima.

Na 12ª rodada, o Castanhal visitará o São Raimundo-RR no sábado (21). Enquanto isso, o Sampaio irá até Macapá para pegar o Ypiranga-AP.