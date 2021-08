Série D: clássico entre ABC e América-RN vale liderança do Grupo 3

O maior clássico do Rio Grande do Norte será realizado pela quarta vez em 2021. Neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), ABC e América se enfrentam no Frasqueirão, em Natal, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Alvinegros e alvirrubros se reencontram dois meses após a partida na Arena das Dunas, também na capital potiguar, pela terceira rodada, vencida pelo ABC por 3 a 2, também com exibição na TV Brasil. O zagueiro Helitão e os meias Valderrama e Marcos Antônio (que marcou o gol do triunfo aos 50 minutos da etapa final, de pênalti) balançaram as redes para o Elefante, enquanto o meia Esquerdinha e o zagueiro Boaventura assinalaram os tentos do Dragão. O resultado custou o emprego do então técnico americano Daniel Neri.

Segundo levantamento de Marcos Trindade, pesquisador da memória do futebol do Rio Grande do Norte, a vitória foi a 196ª do ABC no Clássico-Rei, jogado desde 1915. O América levou a melhor 177 vezes. Os demais 170 jogos terminaram empatados. Antes do encontro pela Série D, cada time ganhou um duelo pelo Campeonato Potiguar deste ano.

Trabalho desta sexta-feira (20) realizado com sucesso. 👊🇦🇹



📸 Canindé Pereira/América FC pic.twitter.com/z5hew3svGN — América-RN (@AmericaFCNatal) August 20, 2021

Os rivais disputam a ponta do Grupo 3 da Série D. O ABC lidera com 22 pontos, um a mais que o América. Desde o último clássico, porém, o Dragão vive melhor fase, com 18 pontos somados na sequência (cinco vitórias e três empates), todos sob comando do técnico Renatinho Potiguar, substituto de Neri. No último dia 13, o Alvirrubro superou o Caucaia-CE por 4 a 2 na Arena das Dunas, com gols do atacante Alvinho (dois) e dos meias Patrick Allan e Esquerdinha.

No mesmo período, o Alvinegro fez 13 pontos (quatro vitórias, um empate e duas derrotas). Na rodada passada, o Elefante perdeu do Atlético-CE por 1 a 0 no Domingão, em Horizonte (CE).

Os zagueiros Donato (expulso contra o Atlético-CE) e Vinícius Leandro (terceiro amarelo) são desfalques certos no ABC. Outra opção na zaga, Ramon Baiano está se recuperando de lesão e é dúvida, assim como o lateral Bruno Souza e o meia-atacante Negueba. Com isso, o técnico deve formar o miolo defensivo com os xarás Alisson Cassiano e Alisson Baba, este último ainda jovem e cria do clube, mas pouco aproveitado na temporada.

⚫⚪ Mais Querido segue a preparação para o clássico contra o América.



Nesta sexta-feira (20), Moacir Júnior comandou um treino tático e um trabalho de finalização. #ABCFC#OMaisQueridoDoRN pic.twitter.com/hbPOwJsuoF — ABC Futebol Clube (@ABCFC) August 21, 2021

O Alvinegro deverá ter a seguinte formação no clássico: Jerfersson; Netinho, Alisson Baba, Alisson Cassiano e Matheus Muller; Felipe Manoel, Valderrama e Wesley Pimbinha; Wallyson, Claudinho e Gustavo Henrique.

No América, os zagueiros Lucão e Raniery passaram a semana em tratamento de lesões e são dúvidas para Renatinho Potiguar. O treinador, porém, ganhou reforços nos últimos dias: o zagueiro Jan Pieter (que estava no Botafogo-PB e pode ser opção no clássico) e o lateral Roni, ex-Ferroviário-CE, que deve disputar posição com Leozinho, titular na rodada passada.

O Alvirrubro deve alinhar com: Samuel Pires; Leozinho (Roni), Lucão (Jan Pieter), Mael e Felipe Cruz; Felipe Guedes, Erick Varão e Esquerdinha; Elvinho, Alvinho e Weslley Smith.